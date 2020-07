Dall'atletica al rugby e alla Formula 1, lo sport riparte (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Quello che sta per iniziare lo possiamo definire il grande fine settimana della ripartenza sportiva in Italia. Calcio a parte che ha già ripreso a metà maggio con la semifinale di ritorno della Coppa Italia e con il campionato che sta proseguendo a ‘gonfie vele' – nel senso che non ci sono comunicazioni di giocatori contagiati – domani e domenica diverse discipline sportive riprendono le competizioni. In Italia le difficoltà comunque restano. Gli sport di contatto per il momento sono aperti a livello regionale e poi c'è la problematica delle palestre scolastiche che non possono essere utilizzate Dalle società sportive. Come ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a margine della Giunta nazionale ha definito il mancato utilizzo “una cosa assurda”. Il numero uno di Palazzo H, sede del Coni, si ... Leggi su agi

romeoagresti : #Sarri: “#DouglasCosta è una grandissima risorsa in panchina. Ho parlato con lui. Poi, certo, dovrà anche partire d… - Agenzia_Italia : Dall'atletica al rugby e alla Formula 1, lo sport riparte - mimmobrasil : RT @laGigogin: Faccio sport dall'età di 6 anni. 8 di danza, 3 di atletica, 4 nel campionato nazionale serie C di pallamano,10 di nuoto.Corr… - aleniggaz : RT @laGigogin: Faccio sport dall'età di 6 anni. 8 di danza, 3 di atletica, 4 nel campionato nazionale serie C di pallamano,10 di nuoto.Corr… - paolorm2012 : RT @laGigogin: Faccio sport dall'età di 6 anni. 8 di danza, 3 di atletica, 4 nel campionato nazionale serie C di pallamano,10 di nuoto.Corr… -

Ultime Notizie dalla rete : Dall atletica Dall'atletica al rugby e alla Formula 1, lo sport riparte AGI - Agenzia Italia Un’altra giovane per Busto Arsizio

La dodicesima farfalla della nuova Unet e-work Busto Arsizio sarà Asia Bonelli, palleggiatrice comasca classe 2000 di 181cm, nell’ultima stagione a San Giovanni in Marignano in serie A2. Con la compag ...

LIVE Atletica, Meeting Rieti 2020 in DIRETTA: Tortu, Tamberi, Re e Bogliolo, l’Italia torna a vivere anche in pista!

Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Fastweb Cup, meeting di Rieti in programma allo stadio Guidobaldi, teatro di tante imprese del passato e del primo grande appuntame ...

La dodicesima farfalla della nuova Unet e-work Busto Arsizio sarà Asia Bonelli, palleggiatrice comasca classe 2000 di 181cm, nell’ultima stagione a San Giovanni in Marignano in serie A2. Con la compag ...Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Fastweb Cup, meeting di Rieti in programma allo stadio Guidobaldi, teatro di tante imprese del passato e del primo grande appuntame ...