Da Ibiza a Palazzo Chigi: sistemato anche l’ex dj di Grillo. Per lui 50mila euro in 4 mesi (Di sabato 4 luglio 2020) Roma, 4 lug – Dopo Rocco Casalino, capo dell’ufficio stampa di Giuseppe Conte, ora sbarca a Palazzo Chigi anche Matteo Ponzano. Chi è costui, si chiederà giustamente qualcuno. Si tratta nientemeno che dell’ex dj di Grillo. Il 15 maggio scorso, infatti, il pentastellato Riccardo Fraccaro, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, ha deciso di sistemare l’ennesimo Carneade della grande famiglia dei 5 Stelle, quelli che una volta avevano per slogan «non sistemiamo parenti». Per Ponzano è quindi arrivato un contratto di consulenza fino al 4 settembre: in totale quattro mesi di lavoro. Il compenso? Ben 50mila euro, e cioè la bellezza di 10mila euro al mese. La carriera del dj di Grillo E quali sono le mansioni che sta svolgendo l’ex dj di Grillo? A quanto pare, si tratta di una non meglio specificata ... Leggi su ilprimatonazionale

Richiamato dal M5S per sviluppare il video tutorial sul superbonus del 110% previsto dal dl Rilancio per chi ristruttura palazzi e case in chiave di miglioramento energetico. Intorno a quattro mesi l' ...

