Da Acquedotto Pugliese sì a 9 progetti su 79 per l’acqua nelle contrade: in una c’è la villa del presidente della società. Amati (Pd): “Altri meno costosi e avrebbero raggiunto più case” (Di sabato 4 luglio 2020) Settantanove progetti presentati per estendere la rete e portare l’acqua nelle contrade, nove via libera, compreso quello per i lavori nelle campagne dove sorge la villa del presidente dell’Acquedotto Pugliese, i cui tecnici hanno contribuito alla scelta con il loro parere. Un particolare che non è sfuggito a chi aveva ideato, proposto e fatto approvare la legge regionale che sta permettendo alla Puglia di far arrivare la rete idrica in diverse aree esterne ai centri urbani: “Quell’intervento ha bisogno di maggiori investimenti e serve meno utenze di altri che sono stati bocciati”, dice il consigliere di maggioranza Fabiano Amati, sfidante di Michele Emiliano alle primarie per la scelta del candidato governatore, riferendosi ai lavori che faranno arrivare le tubature in contrada Coccaro, a Fasano, nel Brindisino, dove ha una proprietà il ... Leggi su ilfattoquotidiano

