Cristiano Ronaldo pensa al Derby, Georgina no: lo scatto al mare è esagerato (Di sabato 4 luglio 2020) Cristiano Ronaldo pensa al Derby della Mole contro il Torino di questa sera, la sua compagna Georgina, evidentemente no...scatto social per la compagna dell'asso della Juventus che in barca mostra il suo fisico scolpito e manda i fan in delirio...QUI PER JUVENTUS-TORINOQUI TUTTE LE ALTRE NEWS DI GOSSIP Cristiano Ronaldo pensa al Derby, Georgina no: lo scatto al mare è esagerato ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 15 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - SportsCenter : CRISTIANO RONALDO FROM DISTANCE! - SquawkaNews : 50': Genoa 0-1 Juventus 56': Genoa 0-2 Juventus Two quick-fire goals from Paulo Dybala and Cristiano Ronaldo have… - Wewe59390759 : @supChakra Da quanto vi conoscete tu e Cristiano Ronaldo? - gdvirus : tipo o Cristiano Ronaldo ?? -