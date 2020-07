Crisi tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, parla lei: “Molto doloroso ogni dettaglio…” (Di sabato 4 luglio 2020) In questo periodo si è molto parlato dell’ipotetica Crisi tra Ida e Riccardo. Dopo un lungo periodo di silenzio e reticenza da parte di tutti e due, però, sembra finalmente essere trapelato qualcosa e a confessarlo è stata proprio la Platano. Nel corso di un’intervista con Uomini e Donne Magazine, la protagonista è stata chiamata a commentare i suoi ultimi tre mesi e le sue parole sono state molto pesanti. La dama ha ammesso di aver trascorso dei momenti davvero molto pesanti, vediamo perché. Ida sulla Crisi con Riccardo Dopo essere usciti insieme dal talk show di Maria De Filippi, Ida e Riccardo sembravano aver vissuto un momento di Crisi. La coppia ha immediatamente smesso di pubblicare post insieme su Insatgram e, in generale, di mostrarsi sui social. Questo, dunque, ha subito acceso un campanello d’allarme nei vari fan che li ... Leggi su kontrokultura

CaFoscari : Environmental Humanities: A View from Venice – Virtual Dialogues ?? Dal #7luglio su - europainitalia : ??Conosci l’iniziativa “Gemme culturali”? ???? È il nuovo progetto del JRC per promuovere eccellenze culturali d'Eur… - mukedammit : ieri vertigini tutto il giorno, ho dormito 3 ore e ora mi è venuta una crisi di pianto e tra 4 ore vado a lavoro d… - GhoshAmitav : RT @CaFoscari: Environmental Humanities: A View from Venice – Virtual Dialogues ?? Dal #7luglio su - miagoly : RT @chiaralucetw: Qual’è la colpa di #Sgarbi?L’aver detto mesi fa che il Governo #Conte stava creando una crisi economica senza precedenti… -