Crisanti: “Covid-19? Sta accadendo ciò che avevamo previsto, non sono preoccupato” (Di sabato 4 luglio 2020) Il professor Andrea Crisanti, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Virologia dell‘Università di Padova, è tornato a parlare della situazione sanitaria italiana in relazione alla pandemia di Covid-19, dicendosi abbastanza tranquillo per i mesi a venire: “Non sono preoccupato”. Crisanti ha spiegato i motivi della sua relativa tranquillità: “Io avevo già detto che il futuro sarebbe stato caratterizzato da focolai e quindi finché avremo la capacità di individuarli e spegnerli io non sarò preoccupato. Stiamo seguendo passo passo la strada tracciata a Vo’. L’aumento dell’indice di contagiosità? È chiaro che se uno prende questo dato su una scala così microscopica non ha nessun significato. La sfida si misura sulla capacità di identificare ... Leggi su sportface

