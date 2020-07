Covid in Campania: 10 nuovi contagi, nessuna vittima e tre pazienti guariti (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus, il bollettino giornaliero del'Unità di crisi della Regione Campania: 10 nuovi contagi su 2.441 tamponi, per un totale di 4.712 positivi e 289.253 tamponi... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania Covid in Campania: 10 nuovi contagi, nessuna vittima e tre pazienti guariti Il Mattino Coronavirus, il bollettino di oggi 3 luglio. Contagi ancora su: 223 casi. Cala il numero dei morti: 15 in 24 ore

Ancora in salita la curva epidemica in Italia, che segna un aumento per il quinto giorno consecutivo. Oggi sono 223 i nuovi casi, di questi, 115 sono in Lombardia, il 51,5 per cento del totale in Ital ...

CORONAVIRUS Italia: Ultimo Bollettino, EPIDEMIA in LIEVE AUMENTO! +223 CONTAGIATI, +15 MORTI, -3 in T.INTENSIVA

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia sono state accertate 241.184 persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (+223 rispetto a ieri, pari a +0,1%). Di queste 34.833 sono decedute (+1 ...

