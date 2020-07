Covid-19, Zangrillo: “Ridotta forza letale del virus. Seconda ondata? Credo si possa fermare qua” (Di sabato 4 luglio 2020) “Si è ridotta la forza letale del virus, perché la correlazione tra carica virale e capacità di produrre malattia (anche grave) è dimostrata. Qualcosa ha fatto anche il virus, però: l’interazione tra Sars-CoV-2 e l’ospite ha prodotto un cambiamento che ci ha favorito”. Ad annunciarlo è Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università Vita e Salute del San … L'articolo Covid-19, Zangrillo: “Ridotta forza letale del virus. Seconda ondata? Credo si possa fermare qua” Leggi su dailynews24

