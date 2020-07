Costumi per sole magre, rimosso il post dello ‘scandalo’ (Di sabato 4 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoÈ stato rimosso il post dell’Antica Sartoria by Domenico Cinque la linea di abiti e Costumi ispirati alla moda mare Positano che aveva scatenato l’indignazione del popolo del web per aver proposto un costume per sole magre. “Fatto solo in S per corpi perfetti!! Non chiedeteci la M, non possiamo accontentarvi, sarebbe uno scandalo” dice lo slogan finito in una polemica social perché di grande discriminazione contro le persone con qualche chilo in più ed in controtendenza con lo sforzo di stilisti e case di moda, invece, di cancellare lo stereotipo della modella magra come perfezione e promuovere, invece, l’immagine di una donna più curvy. La catena di abbigliamento ha punti vendita in quasi tutte le località costiere come Positano e Capri. L'articolo Costumi per sole magre, rimosso il post ... Leggi su anteprima24

