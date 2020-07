Costacurta racconta: “Acerbi al Milan era presuntuoso. Ora è maturato” (Di sabato 4 luglio 2020) Uno dei punti di forza della Lazio in queste ultime stagioni è stato sicuramente Francesco Acerbi. Il difensore biancoceleste è cresciuto continuamente, mettendo in mostra un repertorio notevole, unito a una continuità da vero top player. In questo modo la squadra di Simone Inzaghi si è assicurata un totem difensivo preziosissimo, specialmente quando la fase offensiva costringe l'undici ad allungarsi pericolosamente, esponendosi al contropiede avversario.caption id="attachment 590519" align="alignnone" width="1024" Costacurta (Getty Images)/captionpresuntuosoEppure la sua crescita non era affatto scontata ai tempi del Milan. Alessandro Costacurta, ex difensore rossonero, ha commentato la straordinaria risalita di Acerbi al sito della Lazio: “Non mi ha sorpreso la sua maturazione, lo stimo molto. Ai tempi in rossonero era un po' presuntuoso, ... Leggi su itasportpress

