Coronavirus, Zangrillo: «Il virus circola ancora ma in modo più debole È quello che dicono le cartelle cliniche» (Di sabato 4 luglio 2020) Il Prorettore dell'università Vita e Salute del San Raffaele: sui morti c’è disinformazione, si attribuiscono al Covid decessi legati ad altre cause Leggi su corriere

Corriere : Zangrillo: «Il virus circola ancora ma in modo più debole. È quello che dicono le carte... - Corriere : Coronavirus, Crisanti a Zangrillo: «Troppa euforia, spero non se ne penta tra due mesi» - pgiuma : Coronavirus, Alberto Zangrillo: 'Qualcosa sta accadendo, lo dicono le cartelle cliniche' - AmataSalvo : RT @azangrillo: Zangrillo: «Il virus circola ancora ma in modo più debole. È quello che dicono le cartelle cliniche» - ve10ve : RT @bdiferro: Coronavirus, #Zangrillo : perchè continui a sparare cazzate ? hai bisogno di essere in prima pagina sui quotidiani di B. ? ht… -