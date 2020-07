Coronavirus, Zaia: "Morto il serbo che ha contagiato l'imprenditore vicentino" (Di sabato 4 luglio 2020) La storia dell'italiano che si è sentito male di ritorno dal paese balcanico e dopo la diagnosi di positività ha fatto come se nulla fosse per giorni. Ora è in terapia intensiva. Il governatore del Veneto: "Ci ha riportato il virus, segnalato alla Procura" Leggi su repubblica

petergomezblog : Coronavirus, in Veneto torna il “rischio alto”: Rt da 0,43% a 1,63%. Zaia: ‘Ordinanza per inasprire regole. Tso a c… - Agenzia_Ansa : #Veneto, Zaia: 'Lunedì presento una ordinanza per inasprire le regole' 'Visti i comportamenti irresponsabili di alc… - fattoquotidiano : In Veneto torna il “rischio alto”: Rt da 0,43% a 1,63%. Zaia: “Comportamenti sconsiderati di troppe persone. Ora in… - Nicolas111971 : RT @tsmellony: Nuovo focolaio di Covid-19 in Veneto. D'altronde, chi non ha mai visto i vicentini mangiare gatti vivi? #4luglio #coronavir… - ZioKlint : RT @Ingestibile79: #Coronavirus, #Zaia: 'Per le prossime dichiarazioni, leggerò prima Twitter. Sono stanco ogni volta di essere sommerso da… -