Coronavirus, ultime notizie. Media Usa: “La fidanzata di Donald Trump Jr. è positiva” (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Sono quasi 11 milioni i casi di Coronavirus nel mondo, mentre le vittime hanno superato quota 520mila. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 4 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Media Usa: “La fidanzata di Donald Trump Jr. è positiva” – Kimberly Guilfoyle, fidanzata del figlio primogenito di Donald Trump, Donald Junior, è positiva al Coronavirus. Lo riporta TheHill precisando che Trump Junior è invece negativo. Guilfoyle, che lavora per la campagna del tycoon, non ha avuto recenti contatti con il presidente. Ore 06.30 – Francia: Philippe indagato per le misure contro il Coronavirus – L’ex premier francese Edouard ... Leggi su tpi

mannocchia : Nelle ultime settimane abbiamo camminato molto, ascoltato di piu'. Il risultato è questo racconto: La Fame.… - fanpage : Un mutazione genetica del #COVID, diventata ora pandemica, che permette al virus di replicarsi meglio e più velocem… - fanpage : Il dolore del medico che si ammalò: “L’indolenza della Regione Lombardia è costata migliaia di morti” - StefaniaFalone : RT @SkyTG24: Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. Risalgono i contagi. LIVE - SkyTG24 : Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime news. Risalgono i contagi. LIVE -