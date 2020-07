Coronavirus, ultime notizie – In Italia risale la curva dei nuovi contagi. In Lombardia aumentano i decessi, +330 i guariti (Di sabato 4 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus, le notizie dal mondoCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Inserito nel dl Rilancio anche un emendamento per il rimborso dei biglietti Il decreto Rilancio, che dovrebbe tracciare la rotta economica dell’Italia post Coronavirus, sarà discusso lunedì 6 luglio a Montecitorio. L’inizio dei lavori in aula è previsto per le 10. Uno degli ultimi emendamenti inseriti nel testo è a firma di Sergio Battelli (M5s) e riguarda il rimborso dei biglietti venduti per gli eventi annullati a causa della pandemia. Su questo tema si sono mosse molte associazioni di consumatori. Ora il rimborso dovrebbe essere garantito a tutti, anche ha chi ha già ricevuto un voucher, ... Leggi su open.online

