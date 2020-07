Coronavirus, ultime notizie – In Italia calano i decessi: +15. In Lombardia 41 pazienti in terapia intensiva. De Luca: «Regole o avremo mesi pesanti» (Di sabato 4 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus, le notizie dal mondoCoronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Ultimi bollettini: Coronavirus, 223 positivi. Le terapie intensive scendono sotto quota 80 – Il bollettino della protezione civileCoronavirus, in Lombardia i decessi tornano ai minimi (4) dopo i 21 di ieri. In lieve risalita i nuovi casi (115), 12 solo a MilanoRavenna, 13 braccianti del Bangladesh positivi. Il sindaco: «Rientrati regolarmente in Italia» Braccianti a lavoro in un campoIn un’azienda agricola alle porte di Ravenna sono 13 i braccianti, tutti originari del Bangladesh e asintomatici, finiti in isolamento domiciliare dopo essere stati trovati positivi al tampone per il Covid-19. Secondo quanto ... Leggi su open.online

