Coronavirus ultime notizie: contagi su per il quinto giorno consecutivo. Il bollettino (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus ultime notizie: contagi su per il quinto giorno consecutivo. Il bollettino Coronavirus ultime notizie: aumentano i contagi per il quinto giorno consecutivo in Italia. Secondo l’ultimo bollettino (3 luglio 2020) sono 223 i nuovi casi in un giorno, la metà è stata registrata in Lombardia. Ecco i dettagli del report.Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: contagi in crescita per il quinto giorno consecutivo La curva epidemica in Italia torna a crescere anche se lievemente: contagi in aumento per il quinto giorno consecutivo. Sono 223 i nuovi casi registrati in 24 ore secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute diramato ieri, venerdì 3 luglio 2020. Oltre la metà di questi è localizzata in Lombardia. Da segnalare, però, che sono stati effettuati più di 77mila i tamponi ... Leggi su termometropolitico

mannocchia : Nelle ultime settimane abbiamo camminato molto, ascoltato di piu'. Il risultato è questo racconto: La Fame.… - fanpage : Un mutazione genetica del #COVID, diventata ora pandemica, che permette al virus di replicarsi meglio e più velocem… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus in Italia crescono i contagi, +201 nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 30. In Lombardia 98 nuovi casi… - Babboleo_News : Sono 3 le persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria. Restano tre pazienti in terapia intens… - zazoomnews : Bollettino coronavirus Veneto dati 4 luglio- +2 infetti vittime ferme a 2.023 - #Bollettino #coronavirus #Veneto -