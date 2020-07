Coronavirus, tutti negativi i tamponi fatti dopo la cena scolastica a ‘Le Palme’ (Di sabato 4 luglio 2020) Sono risultati negativi i tamponi fatti a tutti i presenti alla cena scolastica nel ristorante ‘Le Palme’. Ricordiamo che sono due i bambini presenti alla cena e risultati positivi al Covid-19. Lo rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio. ‘tutti i ragazzi, i genitori e i dipendenti del ristorante Le Palme sulla Casilina sono risultati negativi. Il possibile caso indice da cui si sono infettati i due fratelli è una famiglia residente a Zagarolo di cui erano stati ospiti. La famiglia è risultata positiva e sono stati posti in isolamento domiciliare’. Coronavirus, tutti negativi i tamponi fatti dopo la cena scolastica a ‘Le Palme’ su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

