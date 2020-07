Coronavirus, tutte le notizie della notte: 11 milioni di casi nel mondo. Negli Usa più di 57mila contagi in 24 ore. Positiva la fidanzata di Donald Trump Jr (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaNel mondo le persone contagiate dal Coronavirus hanno superato gli 11 milioni (11.049.505), secondo i dati della Johns Hopkins University. I morti sono 524.677. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 2.793.435 contagi, segue il Brasile (1.539.081). Anche per numero di vittime Usa e Brasile sono i più colpiti con 129.432 e 61.884 morti, rispettivamente. Usa Ansa Donald Trump Jr e la fidanzata Kimberly GuilfoyleNelle ultime 24 ore Negli Stati Uniti più di 57mila persone sono risultate positive al Coronavirus, mai così tanti. È il terzo giorno consecutivo con più di 50mila contagi. I casi totali nel Paese sono 2.793.435, i morti 129.432. Preoccupazione per le celebrazioni dell’Independence Day. «Il 4 Luglio evitate le gite, le feste, gli assembramenti per ... Leggi su open.online

