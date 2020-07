Coronavirus: raduno tifosi Inter in piena emergenza, daspo e denunce (Di sabato 4 luglio 2020) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Era appena iniziata l'emergenza Covid-19 quando circa 400 tifosi Interisti, per mostrare la loro vicinanza alla squadra che il giorno successivo avrebbe disputato a Torino, a porte chiuse, contro la Juventus, si erano radunati ad Appiano Gentile (Como) al centro sportivo Suning. Oltre a non aver dato alcun preavviso, i tifosi avevano agito in violazione del decreto sul contenimento dell'emergenza epidemiologica, ammassandosi gli uni agli altri, senza rispettare il distanziamento sociale e oltretutto intonando cori da stadio, alcuni dei quali offensivi e discriminatori, accendendo numerosi fumogeni. Nei giorni successivi sono state identificate 49 persone, per lo più residenti in provincia di Milano, o in province limitrofe, due dei quali in possesso di fumogeni e altri due con un daspo in atto. I tifosi sono stati denunciati. Successivamente, "a ... Leggi su liberoquotidiano

