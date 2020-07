Coronavirus: Profumo, 'con piano serio Recovery Fund può far ripartire Paese' (Di sabato 4 luglio 2020) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Per l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il Recovery Fund può cambiare il Paese. In un'intervista a 'Milano Finanza', il manager spiega che bisogna fare "un programma preciso e serio sull'utilizzo delle risorse del Recovery Fund, perché se spesi bene quei 170 miliardi di euro sono in grado di far ripartire il Paese". In particolare, dice, "serve un piano di politica industriale. Oggi si può dire, prima del Covid si rischiava di essere tacciati di dirigismo. Occorre fare un'attenta analisi delle varie competenze e dei settori, su quali tecnologie investire e quali prospettive dare al Paese". Secondo Profumo, gli Stati Generali promossi dal Governo Conte, sono stati "utili" ed "è interessante che il governo ascolti così tanta gente. Poi se abbiamo detto cose più o meno intelligenti è ... Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Coronavirus: Profumo, 'con piano serio Recovery Fund può far ripartire Paese'... - GothicPsyche : L'ottimismo è il profumo della vita. #covid #covid19 #coronavirus #oms - SkyTG24 : Coronavirus, Idee per il dopo: ospiti Claudio Descalzi, Alessandro Profumo e Giuseppe Soda -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Profumo Coronavirus: Profumo, 'con piano serio Recovery Fund può far ripartire Paese' SassariNotizie.com Coronavirus: Profumo, 'con piano serio Recovery Fund può far ripartire Paese'

Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Per l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il Recovery Fund può cambiare il Paese. In un'intervista a 'Milano Finanza', il manager spiega che bisogna f ...

Il bar diventa trattoria Un Papavero per Valentina

La notizia della riapertura di un’attività commerciale dopo una importante ristrutturazione è sempre un bel sentire. Se poi questa si trova in un minuscolo e bellissimo borgo come Careggine, in realtà ...

Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Per l'amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, il Recovery Fund può cambiare il Paese. In un'intervista a 'Milano Finanza', il manager spiega che bisogna f ...La notizia della riapertura di un’attività commerciale dopo una importante ristrutturazione è sempre un bel sentire. Se poi questa si trova in un minuscolo e bellissimo borgo come Careggine, in realtà ...