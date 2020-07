Coronavirus nel Lazio, 31 nuovi casi, la maggior parte dall’estero. D’Amato: ‘C’è poca attenzione’ (Di sabato 4 luglio 2020) Sono 31 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 14 sono a Roma città. L’aumento dei nuovi contagi, come ha spiegato l’assessore D’Amato, deriva principalmente dai casi di importazione e da un abbassamento del livello di attenzione. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle singole Asl Nell’Asl Roma 1 due nuovi contagi: uno in fase di pre-ospedalizzazione al San Camillo e un altro al Covid Hospital Colombus. 6, invece, i casi registrati dall’Asl Roma 2: di questi, 5 sono riferiti ad un link familiare noto e già isolato. Positivo anche un bambino di 10 anni, nipote di un paziente deceduto e legato al San Raffaele Pisana. L’Asl Roma 3 ha registrato 6 nuovi casi: due sono dipendenti delle nazioni unite ‘WFP’ di rientro dalla Somalia, mentre un caso è un uomo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

