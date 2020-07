Coronavirus nel Lazio, 11 nuovi casi postitivi e 1 decesso, nuovi contagi dal Bangladesh: ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di sabato 4 luglio 2020) «Nelle ultime 24 ore registriamo un dato di 11 casi positivi e 1 decesso.A Roma città si registrano 7 nuovi casi, mentre il valore RT è in calo. E’ necessario garantire la quarantena per chi proviene dal Bangladesh. Da lunedì effettueremo tamponi a tappeto presso il drive-in di via Nicolò Forteguerri ai componenti della comunità del Bangladesh che sono invitati a recarsi presso la struttura. Sono stati avvisati i medici di medicina generale della Asl Roma 2 ed è stato contattato l’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma (ADR) per rappresentare l’esigenza di stringere i controlli sulle provenienze dal Bangladesh. Per quanto riguarda l’IRCCS San Raffaele Pisana la struttura è stata completamente svuotata dei pazienti per procedere alla sanificazione degli ambienti. Nella Asl Roma 2 si registra un caso ... Leggi su ilcorrieredellacitta

