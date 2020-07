Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 luglio: morti, contagi, guariti (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 4 luglio: morti, contagi, guariti A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 4 luglio. È di 14.621 (-263) persone attualmente positive, 34.854 (+21) morti, 191.944 (+477) guariti, per un totale di 241.419 (+235) casi totali, il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dal ministero della Sanità. Dei 14.621 attualmente positivi, 940 (-16) sono ricoverati con sintomi, 71 (-8) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 13.610 (-239) sono in ... Leggi su tpi

SkyTG24 : Coronavirus, report Iss: età media dei positivi scesa da 61 a 50 anni - Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e le tendenze - Agenzia_Italia : Lagarde avverte: 'La pandemia accrescerà le disuguaglianze' - occhio_notizie : Coronavirus, il bollettino del 4 luglio: 235 nuovi casi e 21 morti - PaolaFe60208246 : Perché l’Italia ha bisogno dell’#Unioneeuropea (e come può migliorarla) -