Coronavirus Italia, bollettino del 4 luglio: 241.419 casi totali, 21 morti in 24 ore (Di sabato 4 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 241.419. Le vittime, in totale, sono 34.854, con 21 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 15). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 235 casi (ieri erano 223). Di questi, 95 casi sono in Lombardia. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano diffusi dal ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

SkyTG24 : Coronavirus, report Iss: età media dei positivi scesa da 61 a 50 anni - Corriere : L’andamento del contagio in Italia: la mappa, i dati e le tendenze - Agenzia_Italia : Lagarde avverte: 'La pandemia accrescerà le disuguaglianze' - Kottomano : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus #4luglio Casi positivi +235 (241.419 +0,10%) Guariti +477 (191.944 +0,25%) Deceduti +21 (34.… - giovanna30573 : RT @lucarango88: ?? Dati #Italia #Coronavirus #4luglio Casi positivi +235 (241.419 +0,10%) Guariti +477 (191.944 +0,25%) Deceduti +21 (34.… -