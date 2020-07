Coronavirus: inchieste, la procura di Firenze ha aperto 20 fascicoli (Di sabato 4 luglio 2020) Riguardano denunce di familiari per decessi di congiunti, decessi nelle Rsa, mancato rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro Leggi su firenzepost

FirenzePost : Coronavirus: inchieste, la procura di Firenze ha aperto 20 fascicoli - dprevenzione : Inchieste per carenza misure anti-Coronavirus sul lavoro - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: 15 decessi (ieri 30), 34.833 totali, 14.884 i positivi (-176, ieri -195), di cui 79 (-3) in TI, 191.46… - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: 15 decessi (ieri 30), 34.833 totali, 14.884 i positivi (-176, ieri -195), di cui 79 (-3) in TI, 191.46… - marcellasimp : RT @chilhavistorai3: #coronavirus: 15 decessi (ieri 30), 34.833 totali, 14.884 i positivi (-176, ieri -195), di cui 79 (-3) in TI, 191.46… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus inchieste Coronavirus, superfaldone in procura: 20 inchieste aperte FirenzeToday Coronavirus: inchieste, la procura di Firenze ha aperto 20 fascicoli

FIRENZE – La procura di Firenze, ad oggi, ha aperto una ventina di fascicoli d’inchiesta su casi di Coronavirus, sia per decessi di pazienti, sia riguardo alla sicurezza sanitarla sul luogo di lavoro.

Coronanavirus, il M5S: «I pediatri raccomandano la massima attenzione in vista dell’autunno»

Genova. Nella scorsa seduta della Commissione d’inchiesta regionale sulla gestione dell’emergenza da Coronavirus in Liguria, sono stati ascoltati i rappresentanti della Federazione dei medici e degli ...

FIRENZE – La procura di Firenze, ad oggi, ha aperto una ventina di fascicoli d’inchiesta su casi di Coronavirus, sia per decessi di pazienti, sia riguardo alla sicurezza sanitarla sul luogo di lavoro.Genova. Nella scorsa seduta della Commissione d’inchiesta regionale sulla gestione dell’emergenza da Coronavirus in Liguria, sono stati ascoltati i rappresentanti della Federazione dei medici e degli ...