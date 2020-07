Coronavirus in Toscana, Rossi: «Abbiamo distribuito 85 milioni di mascherine» (Di sabato 4 luglio 2020) Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, su Facebook ha scritto: «Ora tutti, proprio tutti, a parlare della necessità di mascherine, mascherine e ancora mascherine. La Toscana ne ha distribuite 85 milioni, più di tutte le altre regioni. Anche in questo Abbiamo speso più di altre. E forse anche per questo Abbiamo avuto meno morti» Leggi su firenzepost

