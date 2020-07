Coronavirus in Italia, ultime notizie. Focolaio in Trentino: 8 positivi (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus in Italia, le ultime notizie di oggi Coronavirus Italia ultime notizie – Sono 14.884 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, con 34.833 morti, 191.467 guariti, per un totale di 241.184 casi complessivi registrati nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Qui le ultime notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito le ultime notizie dall’Italia sul Coronavirus di oggi, sabato 4 luglio 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07,00 – Focolaio in Trentino: 8 positivi – È stato individuato a Predazzo in Trentino un nuovo Focolaio di Coronavirus. Sono 8 le persone trovate positive al tampone. Tutte fanno parte della comunità kosovara presente nel paese della Val di Fiemme. I test hanno riguardato 23 persone e 8 sono risultate positive al Covid-19. Come ha affermato Antonio Ferro, direttore del ... Leggi su tpi

