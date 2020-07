Coronavirus in Italia, a rischio il Veneto: il bollettino del 4 luglio (Di sabato 4 luglio 2020) Rimane attentamente monitorata la situazione Coronavirus in Italia, dove emergono nuovi focolai. Il Veneto osservato speciale dopo la diffusione del COVID-19 a causa di un contagio importato dalla Serbia. Il governatore Zaia ha annunciato nuove ordinanze con pesanti sanzioni per chi non rispetta le regole per evitare il diffondersi del virus, e la morte del paziente 0 serbo. Il Ministero della Salute, che sostituisce la Protezione Civile nella diffusione quotidiana dei dati, diffonde i numeri di oggi 4 luglio. Coronavirus, i dati del 4 luglio In Italia oggi i totali positivi sono 14.621, di cui 13.610 in isolamento domiciliare. Sono 940 i ricoverati con sintomi, di cui 71 in Terapia Intensiva. Ci sono 235 casi in più rispetto a ieri, che portano il totale a 241.419, e 34.854 vittime del Coronavirus totali, con 21 deceduti da ieri. Ci sono oggi 477 persone guarite o ... Leggi su thesocialpost

