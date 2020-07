Coronavirus, in Catalogna nuovo lockdown per 200mila persone (Di sabato 4 luglio 2020) L'articolo Coronavirus, in Catalogna nuovo lockdown per 200mila persone proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

repubblica : Coronavirus mondo: nuovo record Usa con oltre 57 mila contagi. In Catalogna lockdown per 200 mila persone [aggiorna… - repubblica : Coronavirus nel mondo: nuovo record negli Usa, oltre 57 mila contagi. In Catalogna 200 mila persone in quarantena [… - LaStampa : Coronavirus, la Catalogna mette in quarantena 200mila persone: chiusi 38 piccoli Comuni - BerniCurenai : Coronavirus, oltre mille contagi in mattatoio brasiliano. Catalogna: 200mila in quarantena - gstelluti : RT @luisaloffredo28: #Coronavirus, in #Catalogna lockdown per 200mila persone. In #Usa nuovo record di contagi giornalieri: oltre 57mila. I… -