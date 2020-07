Coronavirus, in Catalogna lockdown per 200mila persone. In Usa nuovo record di contagi giornalieri: oltre 57mila. Iran, stimati 18 milioni di casi (Di sabato 4 luglio 2020) Ritorno al lockdown per più di 200mila residenti nella comarca di Segrià, in Catalogna, a seguito di un repentino aumento dei casi positivi registrati. La zona interessata si trova nel sud della provincia, nel limite territoriale con Huesca e Saragozza e interessa 38 municipi, tra cui la città di Lleida. La decisione di applicare il confinamento è stata presa dal presidente catalano Quim Torra dopo aver riunito per più di un’ora il Piano Territoriale della Protezione Civile della Catalogna. E negli Stati Uniti, come successo nei giorni scorsi, nuovo record di contagi giornalieri che nelle ultime 24 ore sono schizzati sopra i 57mila, secondo il Covid Tracking Project, con il totale che sale a 2,79 milioni di casi e 129.405 decessi. Ed è notizia di oggi che anche Kimberly Guilfoyle, la fidanzata di Donald Trump Jr e parte della campagna per ... Leggi su ilfattoquotidiano

