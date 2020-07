Coronavirus in Campania: solo due nuovi contagi, nessun decesso e un guarito in 24 ore (Di sabato 4 luglio 2020) L'Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misureper la prevenzione e gestione dell?emergenza epidemiologica da Covid-19 ha diramato il bollettino odierno. Due i positivi in... Leggi su ilmattino

