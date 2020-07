Coronavirus, il virologo Giorgio Palù: “Il caso di Vicenza è sconcertante e paradossale ma non si può applicare la pena di morte per gli untori” (Di sabato 4 luglio 2020) “Sono una quindicina in Veneto i focolai di Covid-19, e bastano due soggetti positivi per fare un focolaio. Poi abbiamo casi di importazione. Ma da giugno ad oggi abbiamo avuto in questa regione una situazione ondulante, con massimo 9 casi. E per fortuna i nuovi infetti non sono pazienti gravi. Ora è cruciale il tracciamento, e in Veneto c’è un ottimo sistema, che ci permette di circoscrivere i contatti nel giro di 24 ore“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Salute Giorgio Palù, past president delle Società italiana ed europea di virologia, facendo il punto sulla situazione del Veneto, sottolineando che merita “attenzione, non allarme. Nessuno ha mai detto che il virus è scomparso: questo è il momento della responsabilità“. “Il caso dell’imprenditore di Vicenza“, che pur sapendo di ... Leggi su meteoweb.eu

