Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 4 luglio: 21 morti nelle ultime 24 ore (Di sabato 4 luglio 2020) Nuovi casi, morti, guariti e tamponi effettuati: tutti gli aggiornamenti sull'emergenza Coronavirus in Italia. oggi 21... Leggi su today

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 4 luglio. Crescono ancora i contagi: 235 nuovi casi, 477 guariti e 21 decessi [a… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 luglio: 241.419 casi positivi e 34.854 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 4 luglio: 241.419 casi positivi e 34.854 morti - alcinx : RT @Open_gol: ??I nuovi contagi sono sopra quota 200 ormai da tre giorni: nelle ultime 24 ore, si sono registrati +235 contagi, ieri erano +… - MaxRibaudo : RT @Open_gol: ??I nuovi contagi sono sopra quota 200 ormai da tre giorni: nelle ultime 24 ore, si sono registrati +235 contagi, ieri erano +… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

In Toscana sono 10.276 i casi di positività al Coronavirus, 9 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiun ...La situazione in Toscana con i dati forniti dalla Regione.