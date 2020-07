Coronavirus, i numeri di oggi: 235 nuovi casi e 21 morti, quasi tutti in Lombardia (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus dati 4 luglio 2020. La conferenza stampa della Protezione Civile per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. oggi sono stati registrati 235 nuovi casi, 95 dei quali in Lombardia. Cinque regioni hanno registrato oggi “zero contagi”. In tutto i casi di positività al Coronavirus finora accertati in Italia sono 241.419. Gli attualmente positivi sono 14.621, 263 meno di ieri. 940 i ricoverati con sintomi, 16 meno di ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 71 (-8). I guariti oggi sono 477 in più, 191.944 in tutto. 21 i decessi a causa del virus oggi, 16 dei quali in Lombardia; in totale sono 34.854 da inizio emergenza in Italia. (segue dopo la foto) In Lombardia oggi 95 nuovi casi e 16 morti Sono 95 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia registrati nelle ultime 24 ore. Di questi, 32 sono emersi a seguito di test ... Leggi su urbanpost

