Coronavirus | i fan dei film apocalittici affrontano meglio la pandemia?

Uno studio parecchio bizzarro effettuato dai ricercatori dell'Università di Chicago, e ripreso persino dal Guardian, afferma che la pandemia da Coronavirus viene affrontata meglio da una categoria ben specifica di persone: gli amanti del cinema apocalittico. Sarà vero? Sarà vero che gli amanti del cinema apocalittico, quindi dei cosiddetti "disaster movies", affrontano meglio la pandemia

Uno studio parecchio bizzarro effettuato dai ricercatori dell’Università di Chicago, e ripreso persino dal Guardian, afferma che la pandemia da Coronavirus viene affrontata meglio da una categoria ben ...

Horror e post-apocalisse, uno studio rivela: "I fan sono più attrezzati per la pandemia"

Una nuova ricerca ha confermato quello di cui molti cinefili si sono vantati per decenni davanti ad un boccale di birra con gli amici: gli appassionati di cinema, specialmente i fan di horror e film p ...

