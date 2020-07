Coronavirus, due maxi-focolai in impianti di lavorazione della carne in Brasile: oltre 1.000 contagiati nel Mato Grosso del Sud (Di sabato 4 luglio 2020) Due focolai in altrettanti impianti di lavorazione della carne hanno fatto registrare oltre mille contagi in Brasile, dove la pandemia di Coronavirus continua ad affliggere la popolazione, con 42.223 casi e 1.290 vittime solo nelle ultime 24 ore. I numeri del maxi-focolaio sono emersi dopo che la direzione ha avviato test di massa per i dipendenti, come hanno poi spiegato le autorità dello stato del Mato Grosso del Sud. Il cluster più importante è stato individuato in un impianto della Jbs, azienda che lavora carne suina, dove almeno 1.075 dipendenti erano risultati positivi al 1 luglio, pari al 30% delle persone testate, con 2.518 negativi e altri 541 in fase di analisi. Altri 85 contagi sono stati riscontrati, invece, in un impianto per la lavorazione del pollame della Brf, che conta 1.500 addetti. Si tratta di due aziende molto importanti per l’economia ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus due Coronavirus, ultime notizie. Due ceppi diversi di virus in Lombardia. Lagarde: economia cambia, diseguaglianze in aumento. Negli Usa altri 50mila casi Il Sole 24 ORE Coronavirus, solo 14 i positivi attuali

PERUGIA - Un altro passo avanti nella sfida al Covid-19. Scendono, infatti, da 15 a 14, dato che eguaglia il minimo registrato nelle ultime settimane, gli attualmente positivi al coronavirus in Umbria ...

Coronavirus in Veneto, focolaio di Vicenza. Zaia: «Il paziente che ha contagiato il manager è morto». Cena con 100 invitati: «Fatevi vivi»

«Il paziente serbo 0 che ha contagiato l'imprenditore vicentino è deceduto mercoledì». Lo dice il governatore del Veneto Luca Zaia sui nuovi casi in Veneto, generati da un imprenditore vicentino che s ...

