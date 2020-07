Coronavirus, ?da Veneto e Toscana ordinanze su focolai (Di sabato 4 luglio 2020) Nuovi focolai e un trend di crescita costante dei contagi, nonostante siano stati effettuati meno tamponi nelle ultime 24 ore. Sotto i riflettori ora non ci sono più solo la Lombardia e... Leggi su ilmattino

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus da Stabili i contagi da coronavirus in Italia. Oggi 21 morti AGI - Agenzia Italia Nascar in allarme: si ferma Jimmie Johnson, positivo al coronavirus

Motorsport statunitense in allarme dopo la notizia che il sette volte campione della NASCAR, Jimmie Johnson, è stato trovato positivo al coronavirus e dunque non potrà partecipare alla gara di questo ...

Covid contro Ufc: Burns positivo, niente match con Usman

Il rapporto tra UFC e Covid19 si conferma complicatissimo, più che in tanti altri sport. Pare quasi che più il proprietario Dana White si industri per far andare avanti il suo carrozzone miliardario o ...

