Coronavirus, come è nato il nuovo focolaio: la cena in Serbia, il no al ricovero e all'isolamento (Di sabato 4 luglio 2020) L'R0 in Veneto è risalito a 1,63 da 0,43 ma su scala così microscopica, "il dato non ha nessun significato" dice Crisanti... Leggi su today

RegLombardia : #LNews Come già comunicato, Lombardia Notizie diffonde i dati relativi al #coronavirus secondo lo schema previsto… - Tg3web : Sono diversi i medici ai quali le compagnie assicurative private, non riconoscono l'infezione da coronavirus come u… - europainitalia : I passeggeri #UE ?? hanno il diritto di avere un rimborso in denaro in caso di cancellazione volo. La… - gabriele86 : RT @BASF_IT: Nel 1866 #BASF introduce la figura del medico aziendale. Un gesto pionieristico che testimonia come salute e benessere dei col… - MarcoCampa10 : RT @gavinjones10: '.... finché, dopo un peggioramento, è stato ricoverato all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Oggi è in rianimazione.' In… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus come Coronavirus, come leggere il bollettino e i dati sul contagio TUTTO mercato WEB Com’è l’Italia del coronavirus? Il Paese ritratto dall’Istat

Un popolo coeso che risponde alla crisi reinventandosi, che mostra fiducia nel sistema sanitario e riscopre valori come quello della famiglia. Un Paese ferito, ma non abbattuto; un’economia in diffico ...

Pronto Soccorso, una saletta per le attese dei familiari

A causa dell’emergenza Covid-19 è ancora vietato agli accompagnatori di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. Questo ha creato alcune situazio ...

Un popolo coeso che risponde alla crisi reinventandosi, che mostra fiducia nel sistema sanitario e riscopre valori come quello della famiglia. Un Paese ferito, ma non abbattuto; un’economia in diffico ...A causa dell’emergenza Covid-19 è ancora vietato agli accompagnatori di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso. Questo ha creato alcune situazio ...