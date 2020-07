Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (4 luglio 2020) (Di sabato 4 luglio 2020) In Italia torna la paura a causa di alcuni focolai, anche se circoscritti, nella penisola: da Mondragone, a Bologna, passando per Roma e infine in Veneto, dove un imprenditore è stato contagiato tornando dalla Serbia. “Il paziente zero serbo che ha contagiato l’italiano sembra sia deceduto mercoledì” ha svelato Luca Zaia, governatore della regione. Sul … L'articolo Coronavirus, bollettino Ministero della Salute (4 luglio 2020) Leggi su dailynews24

