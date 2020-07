Coronavirus: arrivata seconda lettera di minacce a Bonometti (Di sabato 4 luglio 2020) Milano, 4 lug. (Adnkronos) - Un'altra lettera di minacce è arrivata nei giorni scorsi all'indirizzo del presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, ed è al vaglio della Procura di Brescia. Lo scrive l'edizione di Brescia del Corriere, spiegando che questa lettera non contiene proiettili, a differenza della prima, e non è stata inviata alla sede di Confindustria Bergamo ma nel bresciano. Nel testo della lettera, scrive il Corriere, c'è un chiaro riferimento ai proiettili dell'intimidazione precedente e la firma, Walter Alasia, riporta alle Brigate Rosse. Nei giorni scorsi, un'altra lettera intimidatoria è stata inviata al presidente di Confindustria Bergamo, Stefano Scaglia, nella sede dell'Eco di Bergamo. Da una settimana, Bonometti è sotto scorta. Leggi su iltempo

Coronavirus: arrivata seconda lettera di minacce a Bonometti

Proteste contro Trump - Prima dell'arrivo di Trump si sono registrate alcune proteste ... proprio nei giorni in cui il coronavirus morde con più ferocia gli Stati Uniti. I sostenitori del presidente ...

Previsioni di crescita tra il 2020-2024 per il fotovoltaico

Le fonti di energia rinnovabili sono sempre più diffuse e, grazie alla loro diversificazione, oggi si punta su eolico, idroelettrico o fotovoltaico in base ai punti di forza delle singole zone. L’epid ...

