Coronavirus Anzio, un nuovo contagio: è un cittadino del Bangladesh (Di sabato 4 luglio 2020) Coronavirus Anzio, c’è un nuovo contagio. A darne notizia la Asl Roma 6, che informa che un cittadino di nazionalità del Bangladesh di ritorno da Dacca è risultato positivo al Covid-19. L’uomo è stato posto in isolamento domiciliare ad Anzio. Il volo preso dall’uomo per venire in Italia, dove vive e lavora, era uno di quelli già attenzionati e su cui si era avviato un contact tracing internazionale. Coronavirus Anzio, un nuovo contagio: è un cittadino del Bangladesh su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

