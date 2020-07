Corato: ipotesi, prestazioni pagate anche con card. Due arrestate per sfruttamento della prostituzione Carabinieri (Di sabato 4 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Sono due le donne arrestate nei giorni scorsi dalla Stazione Carabinieri di Corato, l’italiana B.M.E., 45enne, e la marocchina S.Z., 24enne, per induzione e sfruttamento della prostituzione. L’operazione è scattata quando i militari, a seguito di diversi servizi di osservazione controllo e pedinamento, hanno notato un “via vai” di uomini da una centralissima piazza di quel comune. Poco prima dell’ingresso i carabinieri sono riusciti a captare direttamente una conversazione telefonica nella quale B.M.E. affermava che vi sarebbero state “altre ragazze a lavorare”. Dette parole, poste a sistema con le dichiarazioni messe a verbale da alcuni “clienti”, hanno cristallizzato un quadro fortemente indiziante per cui si è ritenuto opportuno effettuare l’accesso ... Leggi su noinotizie

