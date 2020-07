Convocati Napoli, le scelte di Gattuso per il match con la Roma (Di sabato 4 luglio 2020) Convocati Napoli, le scelte di Gattuso per il match con la Roma. Ecco i 23 che scenderanno in campo nella sfida del San Paolo Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei Convocati del Napoli in vista della sfida contro la Roma. In attacco presenti ertens, Politano, Insigne, Younes e Milik. Ecco la lista completa: Portieri: Meret, Idasiak, Karnezis Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Manolas Centrocampisti: Demme, Fabian, Elmas, Zielinski, Lobotka Attaccanti: Callejon, Lozano, Mertens, Politano, Insigne, Younes, Milik Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

