Contributi a fondo perduto | già erogati 2 | 9 miliardi di euro

Secondo quanto comunicato dall'Agenzia delle Entrate, dal 15 giugno sono arrivati 1,2 milioni di richieste per i Contributi a fondo perduto: ad oggi, sono stati erogati ben 2,9 miliardi di euro. L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il conteggio dei Contributi a fondo perduto staccati dal 15 giugno, giorno in cui è stato inaugurato il canale

