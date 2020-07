Conte assiste al film seduto in terra all’inaugurazione del cinema in piazza Apprezzata presenza a sorpresa del pugliese premier per l'iniziativa del "Piccolo America" di Roma (Di sabato 4 luglio 2020) Di seguito il comunicato: Una notte da incorniciare quella a piazza San Cosimato, cuore pulsante del rione Trastevere, tornato alla vita con la riapertura de “Il cinema in piazza”, iniziativa del Piccolo America sostenuta dai partner istituzionali Mibact, Miur e Regione Lazio, nonché da BNL gruppo BNP Paribas, main sponsor storico dell’iniziativa guidata da Valerio Carocci insieme a “I Ragazzi del cinema America”. L’evento, reso possibile anche grazie a Poste Italiane, Acea e Camera di Commercio di Roma, vede una squadra di oltre quaranta ventenni mossa da un’incredibile forza motrice, quella di credere e volere a tutti i costi un mondo migliore, in cui la cultura sia alla portata di tutti. Uno spirito che il Presidente Giuseppe Conte ha colto in pieno, giunto in piazza a sorpresa per l’apertura della sesta edizione della ... Leggi su noinotizie

Fix_55 : RT @paolomaggioni: Il Premier Conte al @PiccoloAmerica, seduto con la compagna tra i ragazzi,assiste alla ripartenza di un cinema che è un… - Caterin32622705 : RT @paolomaggioni: Il Premier Conte al @PiccoloAmerica, seduto con la compagna tra i ragazzi,assiste alla ripartenza di un cinema che è un… - LuisaRagni : RT @paolomaggioni: Il Premier Conte al @PiccoloAmerica, seduto con la compagna tra i ragazzi,assiste alla ripartenza di un cinema che è un… - marcuccimauriz : RT @paolomaggioni: Il Premier Conte al @PiccoloAmerica, seduto con la compagna tra i ragazzi,assiste alla ripartenza di un cinema che è un… - rossanadesimon1 : RT @paolomaggioni: Il Premier Conte al @PiccoloAmerica, seduto con la compagna tra i ragazzi,assiste alla ripartenza di un cinema che è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte assiste Conte assiste al film seduto in terra all'inaugurazione del cinema in piazza Noi Notizie Conte a sorpresa al Cinema America: il premier arriva con la fidanzata e si siede a terra

Il premier Giuseppe Conte è diventato quasi una persona di famiglia per gli italiani durante questi mesi di emergenza: gli interventi quotidiani del Presidente del Consiglio l'hanno reso senza dubbio ...

Giuseppe Conte si siede a terra e assiste al debutto della stagione del Cinema America

Una sorpresa dell’ultima ora, un tributo al lavoro di tutti coloro che stanno provando a dare una parvenza di normalità a questa stagione cinematografica estiva. Giuseppe Conte al Cinema America ci ar ...

Il premier Giuseppe Conte è diventato quasi una persona di famiglia per gli italiani durante questi mesi di emergenza: gli interventi quotidiani del Presidente del Consiglio l'hanno reso senza dubbio ...Una sorpresa dell’ultima ora, un tributo al lavoro di tutti coloro che stanno provando a dare una parvenza di normalità a questa stagione cinematografica estiva. Giuseppe Conte al Cinema America ci ar ...