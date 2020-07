Confindustria a Conte: “Non si può pensare di governare solo con annunci” – VIDEO (Di sabato 4 luglio 2020) Il monito di Confindustria a Conte: “Le imprese e i cittadini non possono attendere”. MILANO – Nuovo monito di Confindustria a Conte. Il presidente Bonomi durante il convegno digitale dei giovani industriali ha chiesto al Governo un cambio di passo per rilanciare l’Italia. “Siamo in un Paese – ha detto il numero uno riportato dall’Ansa – dove la realtà non viene detta. Nessuno ha il coraggio di far sapere cosa ci aspetta in autunno. Io mi riferisco ai temi economici, la politica non mi interessa“. Confindustria Giovani: “Occorre modificare le politiche” Nella VIDEOconferenza è intervenuto anche il presidente di Confindustria Giovani, Riccardo Di Stefano: “Ci attende un crollo del Pil al 9%, l’esplosione del debito pubblico e il rischio raddoppio del numero di famiglie in ... Leggi su newsmondo

