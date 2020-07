Conferenza stampa Zenga: «Contro l’Atalanta cercheremo di cogliere le opportunità» (Di sabato 4 luglio 2020) Conferenza stampa Zenga: le parole del tecnico del Cagliari alla vigilia del match Contro l’Atalanta Walter Zenga ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match Contro l’Atalanta. Queste le parole del tecnico rossoblù. LEGGI LA Conferenza stampa INTEGRALE SU CAGLIARI NEWS 24 ATALANTA – «A seconda delle partite servono soluzioni diverse, il problema degli esterni con l’Atalanta si pone. Ma la forza dell’Atalanta è proprio nella mentalità, nel migliorare sempre i propri record. Gasperini li allena da tanti anni, io sono qui da poco e questa è una differenza. Però ci sono anche le opportunità, i grandi risultati che si possono ottenere. Il 3-4-1-2 non è ispirato all’Atalanta, magari potessi rifare il lavoro di Gasp. Le nostre caratteristiche permettono ... Leggi su calcionews24

elenabonetti : Domani mattina alle 11.45 insieme a @Ettore_Rosato sarò a Padova alla conferenza stampa, in diretta anche sulla mia… - zaiapresidente : ??? IN CONFERENZA STAMPA TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE #CORONAVIRUS IN VENETO ??? - ItaliaViva : Domani dalle 11:45 in diretta streaming sulla nostra pagina facebook la conferenza stampa di @DaniSbrollini, candid… - EffimeraAlkimia : RT @meteorologo777: Retromarcia di Zaia:' Nessun aumento dei contagi in Veneto. Nessuna nuova misura restrittiva, basta dare fake news'. P… - susanna_barina : RT @ItaliaViva: Domani dalle 11:45 in diretta streaming sulla nostra pagina facebook la conferenza stampa di @DaniSbrollini, candidata pres… -