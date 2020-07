Conferenza stampa Gasperini: «Vogliamo chiudere tra le prime quattro e andare in Champions» (Di sabato 4 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari: queste le parole del tecnico Gian Piero Gasperini ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le parole dell’allenatore nerazzurro riportate da TMW. RIPRESA – «Le ultime 4 vittorie mi hanno regalato tutte soddisfazioni, per la classifica l’ultima col Napoli è stata la più importante, ma iniziare in questo modo dopo la sosta era quando di meglio potevamo iniziare e sperare. Le partite hanno tante facce, in questo momento le condizioni sono anche diverse: non c’è pubblico, si gioca ogni tre giorni e poi ci sono partite che hanno problematiche diverse perché il valore degli avversari è diverso. Si tende sempre a giudicare una parte delle gare, ma globalmente i risultati ottenuti sono ... Leggi su calcionews24

