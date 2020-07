Commisso punta un grosso nome per la panchina della Fiorentina: contatti con De Rossi! Le ultime (Di sabato 4 luglio 2020) Daniele De Rossi sta studiando per diventare allenatore dopo avere giocato in Argentina nel Boca Juniors. La sua nuova carriera potrebbe partire in modo importante, nella Fiorentina. L'indiscrezione di mercato arriva direttamente dalla redazione sportiva di Sky. La stagione dei viola è stata finora decisamente deludente e Commisso starebbe pensando ad una nuova guida tecnica. FBL-ARG-ITA-BOCA-DE ROSSI-RETIREMENT De Rossi non ha ancora il patentino per potere allenare una prima squadra. Servirà... Leggi su 90min

