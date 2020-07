"Com'è possibile?". Ferragni, quel dettaglio nella foto non passa inosservato: indignazione condivisa, cosa salta all'occhio | Guarda (Di sabato 4 luglio 2020) Chiara Ferragni fa indignare i fan. Ancora una volta nel mirino una foto che la ritrae mentre mangia. Proprio qui l'influencer incappa in una piccola gaffe. La moglie di Fedez infatti pubblica una foto su Instagram che la ritrae mentre mangia una pizza sul lago di Como. Nello scatto la Ferragni tiene in mano una fetta di pizza. Peccato però che i più attenti non hanno potuto fare a meno di notare che nel suo piatto la pizza era intatta. Insomma, qualcosa sembra proprio non tornare. “La solita capacità di far resuscitare le fette di pizza” scrive un utente, mentre un altro gli fa eco: “Com'è possibile che la tua pizza si riproduca sempre?”. Il solito “mistero delle pizze della Ferragni” ci ride su un altro internauta. Leggi su liberoquotidiano

NetflixFR : Dimanche. 20h. - trash_italiano : E ALLORA. #TemptationIsland - GiuseppeConteIT : Un bimbo per strada mi ha chiesto se riuscirò a “far funzionare l’Italia”. Gli ho risposto che ci stiamo impegnando… - marcellinosar : RT @luigidimaio: Parliamo di fatti, di cose concrete. È una corsa contro il tempo, gli italiani hanno bisogno di riprendersi e noi dobbiamo… - GiulianaSgrena : Non servono commenti, persino per parlare di movimenti che riguardano soprattutto le donne si scelgono maschi! Non… -

Ultime Notizie dalla rete : Com è Com'è l'Italia del coronavirus? Il Paese ritratto dall'Istat AGI - Agenzia Italia Chiara Ferragni, il dettaglio nella foto che fa indignare il web: "Com'è possibile?"

Chiara Ferragni fa indignare i fan. Ancora una volta nel mirino una foto che la ritrae mentre mangia. Proprio qui l'influencer incappa in una piccola gaffe. La moglie di Fedez infatti pubblica una ...

Moda cappotti autunno inverno 2020 2021: i più belli e di tendenza

La prossima stagione fredda è ancora lontana eppure il mondo della moda ha già presentato i cappotti per l’autunno inverno 2020 2021. Nonostante siamo ancora in piena estate, infatti, possiamo già dar ...

Chiara Ferragni fa indignare i fan. Ancora una volta nel mirino una foto che la ritrae mentre mangia. Proprio qui l'influencer incappa in una piccola gaffe. La moglie di Fedez infatti pubblica una ...La prossima stagione fredda è ancora lontana eppure il mondo della moda ha già presentato i cappotti per l’autunno inverno 2020 2021. Nonostante siamo ancora in piena estate, infatti, possiamo già dar ...